نادر الأتات يضيء شمعة أمل على نيّة المتضررين من كورونا

متابعة بتجــــــــرد: انضم النجم اللبناني نادر الأتات إلى حملة “شمعة أمل” للكاتب شاكر خزعل، ودعا الجميع من حول العالم لإضاءة الشموع الافتراضية على نيّة المرضى والمصابين والناس الأكثر تضررًا وتأثّرًا بفيروس كورونا.

ونشر نادر الأتات صورته الخاصة بحملة “شمعة أمل” عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” وأرفقها بتعليق جاء فيه: “أنا انضميت لحملة شمعة الامل للكاتب شاكر خزعل وضويت شمعة أمل باسم لبنان للعالم انضموا لإلنا وخلينا كلنا نضوي شموع بأسمائنا من كل الدول العربية. نزلوا التطبيق وزيدوا شموع لبنان والوطن العربي. شموعكم رح تغير حياة أشخاص آمنوا بالأمل”.

على صعيد آخر، يحقق نادر الأتات نجاحًا لافتًا منذ طرح أغنيته الجديدة “يا تارك” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.