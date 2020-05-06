أحمد أبو هشيمة ينهي شهر عسله مع ياسمين صبري ويعود إلى العمل

متابعة بتجــــــــرد: نشر أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة جديدة له على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” لفت من خلالها أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهر فيها وهو يقف أمام إحدى شركاته مع حرصه على أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل منع إصابته بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدا وهو يضع قبعة على رأسه وكمامة على أنفه وفمه ويرتدي قفازين. وتوجه من خلال التعليق إلى متابعيه داعياً إياهم إلى القيام بالمثل وخصوصاً بعد العودة إلى العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس، علماًَ ان أبو هشيمة نشر منذ أيام قليلة فيديوهات وصوراً من شهر عسله مع النجمة المصرية ياسمين صبري.