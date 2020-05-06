طفلة من ذوي الهمم تهاجم محمود بو شهري: نحن نعمة احمدوا الله علينا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت إحدى المشاهد في المسلسل الكويتي "الكون في كفه"، غضب الكثير من أصحاب الهمم، أو ما يسمون بذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن تضمنت إحدى المشاهد انهيار الفنان "محمود بو شهري" حينما ولدت زوجته بطفل "معاق" مما جعله لا يأكل ولا يشرب، وفي كل مره يسخر من زوجته بأنها جاءت بطفل معاق، كما أنه أصيب بحالة نفسيه جرّاء ذلك.

ومع غضب هذه الفئه من ذوي الهمم، خرجت الطفلة وتدعى زينب الخالدي، معلقة على المشهد بالقول: "أنا جايه أتكلم عن مسلسل الكون في كفه، حينما جاء لهم طفل معاق، وكانت ردة فعل محمود بو شهري أنه لا يأكل ولا يشرب، ونحن المعاقين نعمة من الله، وصحيح أنا ما عندي أرجل لكن عندي قلب كبير"، ووجهت الطفلة زينب سؤالاً للجميع: لو جاء لكم طفل معاق هل ستحمدون الله أم ستكون ردة الفعل كما فعل محمود بو شهري؟

وبيّنت زينب أن المسلسل لم يعد يهمها بعد أن كانت تحرص على متابعته باستمرار، مطالبة أبطال العمل بنقل الشيء الجميل عن المعاقين.

Advertisements

الفيديو وجد تعاطفا كبيرا من الجميع، الذين أيّدوا حديثها وطالبوا الفنانين بالاعتذار، وتقديم الصورة الطيبة عن هذه الفئة الغالية التي تحتاج للدعم وإظهارهم بأنهم جزء عظيم من المجتمع وليسوا حزن ومأساة على المجتمع.

وتعرض مسلسل "الكون في كفه" إلى عدد من الانتقادات التي طالت أبطال العمل منهم الهام الفضاله ومرام البلوشي بسبب كمية "الميك أب" التي وضعوها بشكل مبالغ فيه، إلى جانب استعراض "نفخ الشفايف" وعمليات التجميل، وانتقد نقاد فنيون سيناريو العمل معتبرينه مبالغا فيه وخارجا عن المألوف.

يشار إلى أن العمل تدور أحداثه حول شمور "الهام الفضاله"، المرأة القوية والمتسلطة التي تتحكم بحياة إخوتها الأربعة وزوجاتهم، كونها وليّة نعمتهم ومصدر دخلهم، فلا تدّخر جهدًا في إذلالهم وبسط نفوذها على كل من حولها، إلى أن يكسر حدَث معيّن طبيعة المشهد، فتتغير حال شمور بشكل مفاجئ، وينعكس ذلك على مَجرى الأحداث برمتها.