حسن عسيري: سعيد بمقلب "رامز مجنون رسمي".. وغامرت بدعم "ونسني"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري، كواليس حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، موضحًا أن ظهوره في البرنامج قدمه إلى الشعب المصري، لذا فهو سعيد بالمقلب.

وقال عسيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، إن ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" ساعده أيضا في فهم الجمهور المصري بشكل أكبر، كما أنه عرفه على الشعب المصري، وجعل اسمه معروفا لديهم.

وأضاف أن مقلب رامز جلال كان قاسيًا عليه في البداية، لكنه شاهد القلق في عيون رامز عليه أثناء المقلب، قائلاً: "رامز إنسان راقٍ وكنت أرى في عيونه القلق عليّ.. وقلبه كان معي أثناء المقلب".

وأشار إلى أنه شعر بالخجل عندما أهان رامز بوصفه بـ"المزعج والممل"، ثم شاهده أمامه فجأة، قائلاً: "استحيت لما شتمت رامز وتفاجأت به أمامي"، مضيفاً أن مشاركته في "رامز مجنون رسمي" كانت مفاجأة.

وبيّن عسيري أنه دعم مسلسل "ونسني"، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر "، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، مشيرا إلى أن وجود الشباب والمحتوى الذي يخاطب المرحلة هما سبب النجاح الكبير للمسلسل.

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وتابع: "راهنت على الشباب وغامرت، وكسبت.. وإم بي سي مصر تبنت المغامرة وكان لها دور كبير في نجاح العمل.. والسوق المصرية واسعة ويجب أن تكون هناك مساحة أكبر لظهور وجوه جديدة وشابة في الدراما".

وكانت حلقة حسن عسيري في برنامج "رامز مجنون رسمي" قد حققت رواجا واسعا لتتصدر قائمة الترند في موقع تويتر، حيث دشن رواد مواقع التواصل وسما بعنوان حسن العسيري تلقى الفنان السعودي عبره إشادات واسعة بعد حلقته في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال المعروض على قناة mbc مصر.

وجاءت الإشادة متضمنة أخلاقيات الشعب السعودي بعد الحلقة نتيجة ردود الفعل التي قام بها العسيري والذي لم يتفوه بأي لفظ خادش بخلاف الضيوف الذين استضافهم رامز سابقًا.

وكان عسيري قد عارض بث الحلقة التي حل فيها ضيفا لمقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبعد ثلاثة أيام من غضبه، اقتنع ليوافق على بثها بعد يقينه بأن الترفيه هو جزء من حياة الناس وإدخال السرور على المشاهدين أمر جميل.