نجلاء فتحي في ظهور نادر جدا.. شاهدي كيف بدت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانة المصرية نجلاء فتحي للظهور مجددًا بعد غياب استمر قرابة عامين منذ وفاة زوجها الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي قنديل، والذي توفي في الأول من نوفمبر عام 2018، وجاء ظهور نجلاء فتحي النادر من أجل المخرج المصري خضر محمد خضر، زوج ابنتها ياسمين أبو النجا، وذلك لكي تهنئه بعيد ميلاد الأربعين.

ولم يتواجد خضر محمد خضر، في مصر هذه الفترة حيث يعد من بين المواطنين المتواجدين خارج البلاد بسبب تعليق الطيران لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفاجأته زوجته "ياسمين" بتجهيز مقطع فيديو ضم جميع زملائه ومحبيه من الوسط الفني وخارجه لتهنئته بعيد ميلاده الذي يأتي وهو متواجد في دبي بدولة الإمارات، وضمن هذه الكتيبة التي تضمنها الفيديو جاء ظهور نجلاء فتحي.

وتم اقتطاع مشهد ظهور نجلاء فتحي، البالغة من العمر 68 عامًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تقول: "كل سنة وانت طيب يا محمد وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة"، وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع بين المتابعين الذين أثنوا على جمال ملامحها مؤكدين أنها لا زالت "جميلة" رغم التقدم في العمر، فيما أشاد رواد التواصل الاجتماعي والمحبين للفنانة نجلاء فتحي بهذا الظهور الذي يأتي بعد غياب.

ويبدو أن ظهور نجلاء فتحي ضمن مجموعة من محبي خضر محمد خضر وأصدقائه الذين هنأوه بعيد ميلاده الأربعين، لم يكن كافيًا، حيث تم تداول مقطع فيديو آخر ظهرت فيه نجلاء فتحي وهي تقول: "كل سنة وانت يا حبيبي وأظن انت عرفت انت غالي عندي أد إيه بعد التسجيل ده، ترجعلنا بألف سلامة".

ومن المعروف أن الفنانة نجلاء فتحي غابت عن الظهور تمامًا منذ عام 2015 وتحديدًا منذ خوضها رحلة علاج من مرض "الصدفية" في أوروبا، الذي أصيبت به ووقتها ظل زوجها حمدي قنديل ملازمًا لها إلى أن توفى عنها في نوفمبر 2018، عن عمر ناهز 82 عامًا، ومنذ هذا التاريخ وتعيش نجلاء فتحي فترة عصيبة وأغلقت على نفسها دون أي ظهور خاصة أنها جمعتها وزوجها الراحل قصة حب كبيرة.

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ووصف الراحل حمدي قنديل زوجته الفنانة نجلاء فتحي في مذكراته بأنها ذكية ومرحة وذات شخصية قوية، استطاعت أن تُضفي على حياته بهجة لم يعرفها، وجاء زواجهما عام 1995، وظلا معًا حتى رحيله عنها ولم ينجبا أطفالًا إلا أنهما كانا سعيدين بالرفقة والحب الذي جمعهما.

وبشأن قصة زواج حمدي قنديل من الفنانة نجلاء فتحي قال في مذكراته التي نشرها تحت عنوان "عشت مرتين"، إن تلك الزيجة تمت بطريقة طريفة ولم تكن في حسبانه، موضحًا أن اللقاءات الأولى جاءت على هامش مهرجان القاهرة السينمائي عام 1991، وطلب التليفزيون المغربي وقتها إجراء مقابلة مع نجلاء فتحى، وكانت ترتيبات القدر أن يكون مكان إجراء المقابلة، في منزل شقيقتها المتزوجة من صديقه اللواء محمد السكري الذي كان سببا فى تكرار اللقاءات بينهما فيما بعد كثيرًا إلى أن تكللت لقاءاتهما بالزواج.

ويعد فيلم "بطل من الجنوب" الذي تم طرحه بالسينمات عام 2000 هو آخر ظهور سينمائي للفنانة نجلاء فتحي على الصعيد الفني، والفيلم من تأليف شريف الشوباشي وإخراج محمد أبو سيف.