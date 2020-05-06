شاهد.. حمو بيكا يرتبك بسبب سؤاله عن الراقصة

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 08:59 صباحاً - حل الفنان الشعبي المصري حمو بيكا ضيفاً على حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

وقد كشف حمو بيكا عددا من الاسرار اثناء الحلقة كان ابرزها علاقته براقصة حيث ارتبك بعد ان واجهه شيخ الحارة بعلاقته بها فطالبه بالتوقف عن هذا الموضوع لأنه “خاطب” قبل ان يعود ويصحح انه متزوج من زوزو شمس.

من ناحية أخرى، أقر حمو بيكا بتعاطيه المخدرات في فترة سابقة قائلا “انا بطلت بقالي 8 سنين” وتابع “بنصح كل شاب انه يبطلها”.