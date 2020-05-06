وفاة القارىء الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن 85 عاما

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 08:59 صباحاً - توفي أمس الثلاثاء نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز 85 عاماً. وقد نعت دار الافتاء المصرةي الشيخ الطبلاوي في تغريدة جاء فيها: “ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر”. وكان يعرف الشيخ محمد محمود الطبلاوي بأنه من أشهر المقرئين الذين يتم دعوتهم لإحياء المناسبات الدينية ومراسم العزاء، إلا أنه توقف عن القراءة في السنوات الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية.

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