شاهد.. عيسى المرزوق غاضب يرد على الساخرين منه: “شلون اعبر؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 08:59 صباحاً - عبر الفنان الكويتي “عيسى المرزوق” عن غضبه لسخربة البعض منه واتهامه بسرقة لصورة أظهرت أصابع يد اللاعب الكولومبي الشهير خامييس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني وهو ممسكا بيد طفلته، ليعلن بها عن قدوم مولودته الجديدة.

وظهر عيسى المرزوق في فيديو قال فيه أن الصورة كانت رمزية ليعبر عن فرحته بمولودته، وأنه لم يستطع تصوير صغيرته، لأنهم أخدوها فورا من غرفة الولادة لتجهيزها متسائلا “شلون اعبر؟”.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الإلكتروني “تويتر” تغريدة للفنان عيسى المرزوق وهو يعلن عن قدوم مولودته بصورة مأخوذة من حساب اللاعب “جيمس رودريغز”، معلقاً: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات رزقني الله بمولودة أسميتها ريما اللهم أنبتها نباتا حسنا”، حيث أثارت الصورة سخرية بعض المغردين غير انه قام بتعديل الصورة لاحقا ناشرا صورة له وهو يحمل ابنته.