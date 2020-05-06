عيسى المرزوق يرزق بمولودته الأولى وهذا اسمها

متابعة بتجــــــــرد رزق الفنان الكويتي عيسى المرزوق بولادة طفلته الأولى.

وأعلن عيسى المرزوق عن الخبر من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورتين مع طفلته الوليدة، وتوجه بتعليقه عليها بالشكر لله على هديته الغالية، لتنهال عليه التهاني من محبيه.

وجاء في تعليق عيسى المرزوق على الصورتين: “‏الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏رزقني الله تعالى بمولوده اسميتها ( ريما ) اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها ‏من أهل الصلاح والتقوى الحمدلله“.

وكان عيسى المرزوق قد أعلن خبر زفافه من هديل الأنصاري شقيقة خبيرة المكياج الشهيرة أمل الأنصاري خلال فصل الصيف الماضي.