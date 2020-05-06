بالصورة – هكذا كان محمد عبده في طفولته

متابعة بتجــــــــرد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان السعودي محمد عبده، لفتت أنظار الكثيرين وظهر فيها طفلاً لا يكاد يبلغ العاشرة من عمره.

وانطلقت على إثر انتشارها هذا موجة واسعة من التعليقات إذ قارن الكثيرون بين شكله في الماضي وذلك الذي يتسم به حالياً.

وأشاروا إلى أنه تغيّر كثيراً فيما رأى آخرون أن الصورة القديمة غير واضحة تماماً، خصوصاً أنها التقطت بالأبيض والأسود وأنها لا تكشف لذلك ملامحه تماماً.

ويشار إلى أن الفنان أحيى مؤخراً حفلاً افتراضياً من منزله في ظل الإجراءات التي فرضتها السلطات الصحية السعودية من أجل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في المملكة.

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ويذكر أن الأضواء سلطت في وقت سابق على ابنه عبد الرحمن خلال لقاء أجراه معه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة التلفزيون المصري. وتحدث فيه عن سبب عدم دخوله إلى عالم الفن وقال إن والده منعه من الغناء، مع الإشارة إلى أنه يركز على عمله وعلى الاهتمام بالعائلة لأنه الابن الأكبر.

وأضاف أنه يحب الغناء والشهرة والأضواء لكنه يبدي اقتناعاً بوجهة نظر والده وتابع: “ما أنسى كلمة قالي إياها أبويا، قال لي أنا أجيبك سواق عندي أو مزارع عندي أو حارس عندي وأعطي لك راتب، وقال لي خد الشهادة واللي عاوز تعمله اعمله وحتى لو كانت أي شغلانة وأن ما يفرق معي هو شهادتي”.