في الـ85 عامًا هكذا أصبحت بطلة جايمس بوند بعد 25 عامًا

متابعة بتجـــــــــرد: في سن الـ85 فاجأت الممثلة البريطانية جودي دينش متابعيها بالظهور على غلاف إحدى المجلات وجاء هذا في إطار حوار أجري معها وتحدثت فيه عن أعمالها وحياتها وبعض القضايا العامة.

وفي العدد الذي يتوقع صدوره في حزيران (يونيو) المقبل من النسخة البريطانية من مجلة “فوغ” تطرقت إلى قضية هيرفي وينستين. وعبّرت عن تعاطفها مع ضحايا المنتج الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً وعلقت: “أتعاطف مع كل شخص اختبر هذه التجربة الصعبة. إنه أمر مربك فعلاً”.

وعن التغيرات التي طرأت على شكلها أشارت إلى أنها ما زالت تتمتع بالاناقة وممازحة أضافت أنها باتت تشبه “هراً هرماً”. كذلك تناولت موضوع النسخ الحديثة من الفيلم الشهير جايمس بوند مستعيدة ذكريات أدائها دور البطولة إلى جانب النجم بيروس بروسنان في العام 1995.

ويشار إلى أن الممثلة التي أذهلت الجميع بحفاظها على جمال بعض ملامحها رغم تقدمها في السن حازت جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور ثاني عن أدائها في فيلم Shakespeare In Love في العالم 1998.

ويذكر أنها تشارك حالياً في عمل موسيقي عنوانه Lord Andrew Lloyd Webber حيث تؤدي شخصية أولد ديتيرونومي، علماً أنه تعرض للكثيرمن الانتقادات بسبب المبالغة في استخدام المؤثرات البصرية.