نجوى كرم: ”من لم يحبّ بقي رهن الموت“

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، قائلةً: “من لم يُحِبّ بَقِيَ رَهن الموت”، ما أثار إعجاب متابعيها.
وتأتي هذه التغريدة ضمن سلسلة من التغريدات السابقة التي نشرتها كرم وتحدّثت فيها عن أهمية الحبّ في الحياة، وعن مدى حاجة الإنسان لأن يحِبّ ويحَبّ.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد المقهور.
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