بكمامة وطاقة إيجابية.. أول ظهور لنجلاء فتحي منذ سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشر مقطع فيديو قصير، على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، وهي تعلق كمامة في عنقها بينما تهنئ زوج ابنتها ياسمين، المخرج خضر محمد خضر، بعيد ميلاده الأربعين الذي احتفل به قبل أيام.



ويعتبر هذا الفيديو الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا، من جمهور نجمة الزمن الجميل هو أحدث ظهور لها بعد اختفائها لسنوات طويلة، بسبب معاناتها مع مرض "الصدفية"، حيث كانت نادرًا ما تظهر مع بعض من أصدقائها.

وظهرت النجمة الشقراء خلال الفيديو الجديد وهي بحالة نفسية جيدة، تحدثت وهي مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية لتعلن لزوج ابنتها أن هذا الظهور هو اختبار لقدره عندها.

وأشاد الجمهور بجمال نجلاء فتحي الطبيعي الذي ظهرت به رغم التقدم في العمر (68 عاما)، معبرين عن مدى سعادتهم بأحدث ظهور لها.

وكانت عدسات المصورين التقطت صورًا لفتحي خلال جنازة زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل الذي توفي في نوفمبر عام 2018، حيث ظهرت وهي تبكي بينما ترتدي ملابس الحداد.





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وقبلها بعدة أشهر وتحديدا في فبراير 2018 نشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا تجمع الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بفريق عمل مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذي خاضت به يسرا السباق الرمضاني في نفس العام، حيث تقابلت معها بالصدفة خلال وجودها بالعين السخنة التي جرى فيها تصوير المسلسل.

وإختارت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأةء فتحي لتكريمها في الدورة الأولى للمهرجان، والتي عقدت عام 2016، ورغم ترحيبها بحضور حفل افتتاح المهرجان واستلام درع تكريمها بنفسها، إلا أنها اعتذرت في آخر لحظة بسبب مرض زوجها الإعلامي حمدى قنديل الذي قالت إنه يمر بوعكة صحية حادة، ولابد من وقوفها بجانبه.





وظل زوجها الراحل حمدي قنديل ملازما لها في رحلة علاجها من مرض "الصدفية" في أوروبا، التي أصيبت به في عام 2015.

ويضم الأرشيف الفني للفنانة نجلاء فتحي 66 فيلما و6 مسلسلات إذاعية، ونالت عددا كبيرا من التكريمات منها جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية، وتكريم مهرجان القاهرة السينمائي في 2003، كما نالت لقب أفضل ممثلة من مهرجانات مهمة مثل الإسكندرية السينمائي ومهرجان طشقند.