بطل "صراع العروش" عامل توصيل طلبات لمتضرري كورونا

كشف الممثل الكندي مايكل كوندرون، عن عمله لدى شركة "أسدا" المختصة ببيع السلع الغذائية بالتجزئة، لتوصيل الطلبات إلى الأشخاص المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، وأجواء العزل التي فرضها.

مايكل كوندرون، الذي عرفناه من خلال مشاركته في مسلسل "Game of Thrones/ صراع العروش" بدور بوين مارش، أحد جنود الحراسة الليلية، يرى أن كل شخص لديه دور يلعبه للخروج من هذه الأزمة.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذكر "كوندرون" أنه عرف من صديق له أن شركة "أسدا" تبحث عن موظفين جدد، لذا قرر التقدم وبالفعل حصل على وظيفة، وهو سعيد للغاية كونها تسمح له بالتفاعل مع الناس، خصوصا بعد إغلاق المسارح خوفاً من انتشار الفيروس.

Advertisements

وذكر "كوندرون" أنه يقوم بنحو 18 طلب توصيل في اليوم، وأن بعض الزبائن تعرفوا عليه من عمله في المسلسل الشهير.

وأبدى الممثل سعادته بالوظيفة الجديدة، لأنها تحافظ على لياقته الجسدية وتسمح له بالحركة.



