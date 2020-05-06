حمو بيكا: محمد رمضان مبيعرفش يغني وبيقلدني.. ويهاجم حسن شاكوش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، إنه لا يقلد مواطنه الفنان محمد رمضان، بل هو من يسعى لتقليد حركاته في الغناء الشعبي، وأنه لا يستطيع الغناء مؤكدا أن نجوميته وشعبيته جاءت لأنه ممثل محبوب فقط.

وأكد حمو بيكا خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه إيناس الدغيدي: "محمد رمضان اللي بيقلدنا وهو ممثل المفروض ملوش علاقة بالغناء، ولو هو مش ممثل يغني مهرجانات ولا كان حد عرفه، والناس بتسمعه عشان هو كان ممثل شاطر".

كما هاجم بيكا زميله حسن شاكوش، بعد انتشار أغانيه في الفترة الأخيرة، قائلا: "الغرور أكل حسن شاكوش وبقى مش شايف حد وشايف نفسه أنه رقم واحد واللي بيعمله في نفسه غلط، وفى مجالنا محدش رقم واحد"، مؤكدا أن النجاح الكبير الذي حققه حسن شاكوش سبقه فيه بنجاحات مهرجانات كثيرة.

وأعرب بيكا عن سعادته بالنجاح الذي حققه حسن شاكوش، مضيفا:"أنا مش بنفسن وعمري ما أنفسن من شاكوش ولو هينجح 100 سنة أنا فرحان إنه ناجح عشان حسيت أنى عملت حاجة"، مؤكدا أن بداية نجاح شاكوش كانت من المشاركة معه في أغانيه وأنه أنتج له نحو 15 أغنية.

وتابع: "بداية نجاح حسن شاكوش من عندي وأنا أنتجت له أغاني كثيرة، وهو كان عنده 5% من الجمهور قبل ما يغني معايا، وصعب شاكوش يتنطط عليا وهو بيتنطط على كل الناس إلا أنا وأنا خط أحمر بالنسبة له".

وعن حياته الشخصية، قال بيكا إنه كان يتعاطى مخدرات ولكن قبل 8 سنوات أما الآن فلا يتناول أي مواد مخدرة وينصح الشباب بالابتعاد عنها بسبب كثرة أضرارها، قائلا: "أنا مش بشرب مخدرات خالص واللي يقول يقول، وأنا كنت بشرب وبطلت من 8 سنين وبنصح الشباب يبطلوا لأن أضرارها كثيرة".

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وأكد حمو بيكا أنه عانى من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات، مشيرا إلى أنه يتلقى علاجا لمعدته بسبب أضرار المخدرات، ولكنه انتبه لحياته بعد الاستفاقة من المخدرات التي كانت يتناولها سابقا.

وأشار مطرب المهرجانات إلى أن أفضل مطرب شعبي بالنسبة له هو أحمد شيبه لأنه من الإسكندرية نفس بلده، وأثنى حمو بيكا على نفسه قائلا: "أنا مش مطرب ولكن مؤدي وعملت أغاني لناس كثيرة، وناس كثيرة قوي كان نفسها تغني معايا ولسه نفسهم يغنوا معايا، ومعلومة لو فني هابط يبقي كل الفن هابط".

وتابع "أنا رحت فنادق ودخلت أفراح قبل شاكوكش وأي حد، والناس بتعشقني وممكن أنزل فرح أتصور مع الناس بس وبأخذ أجر"، واختتم "أول لما المزيكا بتعتي تحضر في فرح لازم كل الناس تقوم ترقص".