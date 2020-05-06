نجوم سوريون في الدراما المشتركة.. من فرض نفسه لغاية الآن؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يتنافس عدد من النجوم السوريين المشاركين في الدراما المشتركة التي تعرض خلال شهر رمضان فيما بينهم، خاصة وأنهم يحضون بشعبية كبيرة وهم عابد فهد ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، وباسل خياط.

وتفاوتت الآراء بين الجمهور عن المسلسل الذي خطف الأضواء لغاية الآن في الحبكة الدرامية التي يرويها والأدوار المقدمة في الأعمال الدرامية الثلاث وهي "الساحر" من بطولة عابد فهد، و"أولاد آدم" بطولة قيس الشيخ نجيب ويشاركه مكسيم خليل، وكذلك "النحات" للفنان باسل خياط.

وأشاد العديد من المتابعين إضافة إلى نقاد فنيين بالمسلسلات الثلاث، ولفتوا إلى أن الأصداء لغاية الآن شبه متساوية، والتفوق لم يحسم بشكل نهائي، مشيرين إلى أن الأمر متروكا لباقي الحلقات المقبلة ومدى قدرتها على حمل أحداث مثيرة ونوعية تصعد بكل مسلسل إلى منصة التتويج بمحبة الجمهور والمتخصصين.

النحات وباسل خياط

ويعد مسلسل "النحات" مختلفاً عن بقية مسلسلات الموسم من ناحية القصة، حيث يحمل بجعبته قصصًا مشوقة عن أبطاله النحاتين، لتدور أحداثه حول قرار يتخذه البطل باسل خياط الذي يجسد شخصية "يمان" بالانتقال للسكن ببيت عائلته بهدف دراسة النحت بإحدى الجامعات بعد مغادرته المنزل منذ وفاة والده، ليسيطر على والدته الفزع والخوف من تبعات قراره، فيسعى لكشف تفاصيل جريمة مقتل والده بعد مرور 30 سنة.

Advertisements

ويؤدي خياط في المسلسل ثلاث شخصيات، وهو ما سيشكل نوعاً جديداً من التحدي له، ويشاركه ندى أبو فرحات، أمل بوشوشة، إيلي متري، جوزيف بو نصار، ليا أبو سعيا، دارينا الجندي، فادي إبراهيم، كارول عبود، يارا قاسم.

الساحر مع عابد فهد

أما مسلسل "الساحر" للفنان عابد فهد فهو يحكي عن تفاصيل رجل ذا مؤهل عادي متوسط يدخل عبر عالم الكبار والتجارة، حيث قادته شخصيته الكبيرة لذلك العالم الذي يقوده إلى التجارة بعقول البشر والتحكم بهم، فبدأت أولى الحلقات عن حكاية بداية عابد فهد في بلدته الصغيرة والخروج منها فيصبح منجماً وساحراً، يجتذب القلوب بمُساعدة "كارمن" (ستيفاني صليبا) البصارة.

أولاد الدم بين قيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل

وبالانتقال إلى مسلسل "أولاد الدم" الذي يشارك فيه النجمان قيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل، تدور أحداثه حول العلاقات الاجتماعية العربية الواقعية التي يعيشها المجتمع العربي، يصف فيه كمية الصراعات الكبيرة والحقيقية والواقعية التي تحدث، وهو مسلسل درامي اجتماعي تراجيدي.

وتشارك أيضًا في العمل الدرامي الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بشخصية “القاضية ديما” التى تشكل ثنائية مع "غسان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري مكسيم خليل. كما تشارك الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر أدائها لشخصية "مايا" ثنائيةً أخرى مع الممثل قيس الشيخ نجيب بدور "سعد".

وتدور القصة حول هاتين الثنائيتين، اللتين تتقاطعان في حدثٍ مفصلي، تنعكس تداعياته على الشخصيات الأربعة، وتدفع أحداث العمل إلى الأمام، على نحوٍ درامي مشوّق. وهو من إخراج الليث حجو، تأليف رامي كوسا، إنتاج شركة "إيغل فيلمز".