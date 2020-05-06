دوا ليبا تثبت نجاحاتها وتتصدر قائمة الألبومات الأكثر شعبية فى إنجلترا

يبدو أن هذه الفترة العصيبة التى تمر على العالم بسبب فيروس كورونا جاءت لبعض المشاهير بطريقة عكسية أي كانت فترة انتعاشه لهم وأصبحوا أكثر تواجدا، ومن بين هؤلاء النجوم النجمة العالمية دوا ليبا التى استطاعت أن تثبت أنها قادرة على تحقيق النجاحات فى أى ظرف من الظروف.

فاجأت مغنية البوب الشهيرة دوا ليبا عشاقها ومحبيها بعد أن استطاعت العودة من جديد للمرتبة الأولى فى ترتيب قائمة الألبومات الأكثر شعبية فى المملكة المتحدة، وذلك بألبومها الغنائى الأخير Future Nostalgia، وهو الخبر الذى تداولته عدد من المواقع العالمية الشهيرة وأبرزها "فوربس".

يذكر أنه بالرغم من أن النجمة العالمية دوا ليبا تعتبر وجها جديدا على الساحة الغنائية إلا أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات، وكأنها تتواجد على الساحة منذ سنوات طويلة، ولأنها تضع كل تركيزها فى عالم الموسيقى والغناء استطاعت دوا ليبا أن تضع بصمة من ذهب يشد بها كل المعنيين بالموسيقي من شتي أنحاء العالم، ففى الشهر الماضى أطلقت دوا ألبومها الغنائى "Nostalgia Future"، والذى وصفه الكثيرون بأنه ممتع وجاء إطلاقه وسط جائحة فيروس كورونا " covid19 "، وكانت تعمل باجتهاد علي الترويج لألبومها الجديد من منزلها في لندن ، حيث عكست دوا تجربتها كنجمة بوب شعبية وكشفت أنه كان عليها أن تعمل بجد أكبر لتؤخذ على محمل الجد كفنانة.

فقد أكدت دوا ليبا أنه من الضرورى أن تعمل نجمات البوب "النساء" بجد أكبر لكى يؤخذوا على محمل الجد في صناعة الموسيقى ويستطيعون تحقيق نجاحات ملحوظة، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما: "يجب على مغنيى البوب، خاصة النساء العمل بجد لأخذهن على محمل الجد ، فعليكى أن تعملى بجد أكثر لكى يعتقد الناس حقا أن هذه هي كلماتك ، وأن هذه هي رؤيتك ، وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا في صناعة الموسيقي أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتي يمتلكن قوة مذهلة في صناعة الموسيقى و أبرزهم مادونا و بينك و جانيت جاكسون و اليشيا كيز وغيرهن.

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