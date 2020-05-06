- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تينا فاي تقدم فعاليات Rise Up New York فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيارعلي النجمة العالمية تينا فاي لكي تقوم بتقديم فعاليات "Rise Up New York" الذي ينتظره الكثيرين كونه يضم عدد من أهم و أشهر النجوم و المقرر إقامتها في 11 مايو الجاري حيث تعد تينا فاي البالغة من العمر (49 عاما) واحدة من أكثر النجوم الذين يمتلكون شعبية و جاذبية وخفه ظل تؤهلها لتقديم الحدث وذلك حسب موقع "برودواي".
"Rise Up New York" هي حملة تليفزيونية افتراضية على مستوى المدينة لزيادة الوعي والتمويل لمساعدة سكان نيويورك المتأثرين بجائحة فيروس كورونا "COVID-19"، وسيشارك في هذا الحدث بتقديم عدد من الاستعراضات كل من بون جوفي وبيلي جويل وماريا كاري وستينج، إلى جانب عدد آخر من الفنانين التي سيتم الإعلان عنهم قريبا .
وفي مقدمة النجوم الذين سيظهرون بهذا الحدث روبيرت دي نيرو و بين بلات وسبايك لي.
تينا فاي
يذكرأن تينا فاي التي بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، حيث استطاعت أن تبرز موهبتها المذهلة بعدد من الاعمال الفني الناجحة ومن أبرزها: "Muppets Most Wanted" و "Whiskey Tango Foxtrot" و "Sisters" و "This Is Where I Leave You"، وغيرهم .
ومن أهم الجوائز التي نالتها تينا فاي جائزة الجولدن جلوب و"Primetime Emmy Awards" و"Critics Choice Television Awards"، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تينا فاي تقدم فعاليات Rise Up New York فى هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.