شكرا لقرائتكم خبر عن "آه كله كلام"..أغنية جديدة لأحمد شيبة يطرحها بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي أحمد شيبة مع الشاعر الغنائي عادل السيد لأول مرة، فى أغنية جديدة تحمل اسم مبدئى آه كله كلام"، من ألحان تامر كروان، وتوزيع حماده عصمت، ومن المقرر أن يتم تسجلها بعد عيد الفطر المبارك، ويتم طرحها مباشرة.
كان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال القوية التى تلقاها على أغنية تتر مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، والذى يُعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة، موضحا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، خاصة وأنها واحدة من أغانى شعبية كثيرة متواجدة فى هذا الموسم.
وقال شيبة لـ"الخليج 365": "يشرفنى وجودى فى هذا المسلسل، مع نجوم كبار وأسماء كبيرة قائمة على هذا المسلسل، وأشكر من اختارنى لغناء تتر المسلسل، وبالأخص شركة سينرجى لذلك أتوجه لهم بالشكر على هذه الثقة".
وأضاف شيبة أنه يستعد لطرح 3 دويتوهات غنائية جديدة منها ما سيتم طرحه خلال موسم رمضان ومنها ما بعد الشهر الكريم، الأول سيكون بمشاركة المطرب طارق الشيخ والذى كان يتمنى العمل معه منذ فترة كبيرة، والثانية مع الفنان أحمد حاتم وسيتم عرضها ضمن أحداث عمل فنى، والثالثة مع أوكا وأورتيجا ومحمد عدوية.
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