شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من Insecure قادم قريبا لـ HBO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO تجديد سلسلة الكوميديا ​​Insecure للموسم الخامس، وقالت إيمي جرافيت، نائب الرئيس التنفيذي، HBO Programming، "يسعدنا أن عيسى وبرنتيس وفريق Insecure بأكمله سيعودون معًا للموسم الخامس، بينما ننعم بـ أوقات مسلية، فإن قصصهم تجعلنا جميعًا نشعر بقليل من الوحدة في العالم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

طرح الموسم الرابع من Insecure يوم 12 أبريل الماضى، لأول مرة على HBO، المسلسل من بطولة عيسى راي التى ترأس فريق التمثيل، ونستمر في متابعة شخصياتنا المفضلة أثناء تقييم علاقاتهم، الجديدة والقديمة، في محاولة لمعرفة من وما يأتي معهم في المرحلة التالية من حياتهم.

يشمل فريق ممثلين الموسم الرابع عيسى راي، وإيفون أورجي، وجاي إليس، وناتاشا روثويل، وأماندا سيل، وألكسندر هودج.

Advertisements

كما أعلنت شبكة HBO عملها على مسلسل جديد مستوحى من سلسلة الرعب Hellraiser، على أن يطرح المسلسل تحت نفس الاسم، وسيقوم كل من المؤلفين مارك فيرهيدن ومايكل دوجيرتي، وديفيد جوردون جرين (Halloween2018) بكتابة بعض من الحلقات الأولى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، وتعتمد السلسة على سلسلة Hellraiser، والذي يضم حاليًا 10 أفلام، طرح أخر أجزاء فى آخرها 2018، تحت اسم Hellraiser: Judgement.

وسيكون المشروع استمرارًا وليس إعادة إنتاج للأسطورة الراسخة لسلسلة الأفلام، والتى تركز على مجموعة من الكائنات الشريرة من الجحيم المعروفة باسم Cenobites، بقيادة شخصية Pinhead الشهيرة.

أول فيلم من سلسلة Hellraiser، كان من تأليف وإخراج Clive Barker، وطرح في عام 1987، لا يشارك Barker حاليًا في مشروع HBO.

وفى سياق آخر وبالرغم من الانخفاض الواضح فى عدد مشاهدات الموسم الثالث من مسلسل Westworld، إلا أن شبكة HBO أعلنت عن تجديدها مسلسل الخيال العلمى Westworld ، للموسم الرابع من العمل التليفزيونى للموسم 2020-21، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وذلك قبل الانتهاء من الموسم الثالث الذى ينتظر عرض آخر حلقتين منه، على أن ينتهى فى 3 مايو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث إلى 0.23 تقييمًا في الفئة العمرية بين 18 و49 عاما، بمجموع 799 الف مشاهد، مقارنة بالموسم الثاني، وانخفض ذلك بنسبة 63% في الإصدار التجريبي وبنسبة 49% في نسبة المشاهدة. وعلى الرغم من انخفاض التصنيفات يبدو أن HBO تثق بمستقبل Westworld.