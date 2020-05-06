سبب نجاحي.. محمد رمضان يتحدث عن زوجته نسرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، جزءًا من حواره مع الفنان محمد رمضان، تحدث فيه عن زوجته نسرين.

قال رمضان، في الفيديو، إن زوجته سنده في الحياة، وإنها سببًا رئيسيًا في نجاحه؛ لأنها تتهتم بكل شئ في حياته، بينما هو يهتم بعمله.

محمد رمضان يشارك في رمضان الحالي بمسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، محمد حاتم، سلوى عثمان، نور، أحمد زاهر، إدوارد، محمد ‏علاء، نجلاء بدر، ريم سامي، رحاب الجمل، تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.