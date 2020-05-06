أحمد أمين ينعى الشيخ الطبلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة لنقيب قراء مصر الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي. كتب أمين: "تربينا على صوته من واحنا أطفال.. الله يرحمه، الشيخ الطبلاوي في ذمة الله". وأعلن الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

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