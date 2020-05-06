كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد يونس لـ"الخليج 365 الفني": ابني "معز" ملهمي وسبب كل الأشياء "الحلوة" في حياتي.. سأقتحم مجال التمثيل في هذه الحالة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برهن على صدق موهبته وكان له طلة مختلفة على جمهوره منذ أول وهلة له في الراديو وجعل من لا يميل للرعب أن يعشقه ويصبح متيما بسماعه ومتابعة سلسلة أحداث نادر فودة، ومن كلماته التي أحدثت صدى مع الجمهور "إيفون مبتمشيش يا نادر".

أجرى 'الخليج 365 الفني' حوارًا خاصًا مع الإعلامي والروائي أحمد يونس للتحدث معه عن برنامج حلو وبس، وروايته الجديدة.

والى نص الحوار...

في البداية، كيف جاءتك فكرة برنامج "حلو وبس"؟

برنامج حلو وبس هو إستكمال لأتوبيس السعادة لأن بداية ظهور شخصية زتون كان في الراديو من سنتين في البرنامج الصباحي "يونس وزتون"، ثم برنامج أتوبيس السعادة الذي تم إيقافه بسبب كورونا، وفي رمضان قمت بإقتراح برنامج حلو وبس على إدارة Dmc وتمت الموافقة.

قدمت برامج تليفزيونية وإذاعية، أيهما الأقرب لقلبك؟

بالطبع الراديو هو الأقرب لقلبي.

هل تواجه صعوبات في محاولة التوفيق بين الكتابة وتقديمك للبرامج المختلفة؟

إطلاقاً، لأني لا أكتب طول الوقت إلا في فترة معرض الكتاب وعند كتابتي قصص رعب للراديو فهذه تكون أفكار موجودة ولم تشغل حيز كبير من وقتي.

ما سر حبك لنوعية تقديم برامج الرعب؟

ليس سر حب ولكن لكل إنسان شئ يتميز به في ملعبه، وأنا أجيد تقديم برامج الرعب.

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لماذا لم تفكر في تحويل روايتك الى فيلم سينمائي؟

لكل شئ وقت، وعرض عليا من قبل تقديم روايتي في صورة فيلم سينيمائي ولكني تهربت أن أخرجها لأن التجربة لم تكن موفقة.

ما نصيحتك لأي شخص يريد الخوض في مجال الكتابة؟

أوجه نصيحة عامة لأي شخص لديه طموح يجب أن يستمر ويحقق حلمه بالذوق والعافية وشتى الطرق، ولا يستسلم مبكراً لأن الفرص لم تتواجد بكثرة فيجب المبادرة حتى يصل الى ما يريد.

من وجهة نظرك، ما هي معايير النجاح؟

أشياء كثيرة جداً للنجاح منها القبول، الاجتهاد، الحمدلله انا تارك بصمتي في الراديو بتواجدي ولكن هذا ليس معناه أن أتوقف يجب أن أذاكر قدر المستطاع وأطور من نفسي، المذاكرة ثم المذاكرة وأن تلم بالأحداث التي تدور من حولك ولا تتوقف والعمل على تطوير من نفسك أكثر ولا تظن للحظة أن عند نجاحك وأنك أصبحت من رواد مجالك قد وصلت للقمة، يجب فتح أنماط وأبواب جديدة والبعد عن الغرور لأن مع الأسف المذيع الذي يرى أن دمه خفيف تكون مصيبة ربنا يبعدنا عنها.

هل سنرى أحمد يونس في مجال التمثيل يوماً ما؟

عرض عليا من قبل عمل ولكن لم يشاء النصيب، ولكن من الممكن أن أخوض للتمثيل ولكن تواجهني مشكلة في الحفظ ودائماً أكون مشفق على الممثلين في حفظهم للسيناريو والاسكريبت إلا في حالة اذا طلب مني المخرج أن أرتجل هنا سأخوض للتمثيل، وهذه المشكلة تواجهني في برامجي لا أستطيع الالتزام باسكريبت واضح المعالم أنا أكون مدرك للموضوع وأستجري أثناء تقديمه.



من هو الجندي المجهول في حياتك؟

العديد من الناس لهم دور كبير في حياتي، ولكن ابني معز هو الملهم بالنسبة لي وأشعر أنه السبب في كل حاجة حلوة تحدث لي، ودائما صورته أمامي في كل مكان وهذا ما يجعلني أن أستكمل وأتحمل أي شئ.

هل ستوافق أن يخوض معز للمجال الفني إذا طلب ذلك؟

بكل تأكيد، سأقوم بتوفير الأشياء التي في إستطاعتي توفيرها له والحياة الكريمة، لكن الإتجاه التعليمي والمهني يفعل ما يحب ويريد ولا أتدخل في هذه الأشياء لأني كنت غير محب أن يتدخل والدي في إختيار مجالات دراستي لذلك غير محب أن أفعل هذا مع ابني.

كيف تقضي وقتك في ظل الحجر المنزلي؟

مصمم أستوديو في منزلي أقوم فيه بتسجيل رعب وأسجل بعض الأشياء مع ابني معز، وأشتغل على روايتي الجديدة لمعرض الكتاب القادم ان شاء الله.

ما الأعمال التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

أعمل على روايتي الجديدة "نادر فودة" حتى تكون موجودة في معرض الكتاب القادم وأعمل على أفكار برامجي، وحلقات عمارة الحاج رمضان الذي يذاع حالياً، وأتوبيس السعادة بأمر الله سيعود بعد رمضان وسوف نكون جهزنا به بعض الأشياء الجديدة.