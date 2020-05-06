تراند اليوم : الحلقة 13 من الفتوة – أحمد صلاح حسنى يتحرش بنجلاء بدر.. وليل تقابل أمها

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال العديد من الأحداث حيث بدأت، بزيارة المعلم سيد اللبان “رياض الخولى” لحسن الجبالى في دكانه بعدما علم أن الشيخ مبروك “أحمد خالد صالح” ابن الشيخ هلال الذى مات ويعرف سر كنز الدم قابل حسن فخمن اللبان أن الكنز مع حسن وذهب إليه وسأله أبوك أحمد الجبالى مسبش حاجة ليا معاك فعلق حسن لا ليترك اللبان حسن ويمشى.

من ناحية أخرى ذهب عم حسن إليه مطالبا بحقه في الدكان بالرغم أن والدة حسن باعت خلخال زواجها وأعطته ثمنه ليستطيع ابنها فتح دكانه.

يذهب أحمد صلاح حسني “المعلم عزمي” لمنزل جميلة الغازية ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل “الفتوة”، ويحاول التحرش بها ولكنها تصده، قائلة له: “أنا أهم حاجة كرامتي”، ولكن عزمى يعترف لها بحبه ويؤكد لها أن ما فعله من ضرر كان هدفه الحب، ولكن لو استمرت في صده سوف يخلع قلبه ويمنحها فرصة للتفكير، ولكنها تؤكد له أن الحب بالنسبة لها الزواج وتقول له: “أعلى ما في خيلك اركبه”.

وشهدت الحلقة استيقاظ الفتوة صابر “أحمد خليل” من نومه مفزوعا وقال لزوجته إنه شاهد الفتوة أحمد الجبالى والد حسن في منامه ينادى عليه.

وعلى صعيد آخر أرسل حسن للشيخ مبروك وقال له إنه سأل شيخ الحارة عن كنز الدم فقال له إنه لا يعلم عنه شيئًا وأثناء ذلك رأى حسن ليل “مى عمر” ومعها شكر “هنادى مهنى” وسألها إلى أين ستذهب فقالت له إنها تبحث عن والدتها وطلبت منه أن يأتى معهم فوافق.

الشيخ مبروك يأخذ “ليل” مي عمر وهنادي مهنا “شكر” ويذهب لدكان ياسر جلال “حسن الجبالي”، ويتقابل الرباعي ويقرروا الذهاب للبحث عن أم “ليل” التى اختفت منذ فترة.

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رياض الخولي يحكي لجعفر عن الكنز الذي وجده أحمد الجبالي وأسماه كنز الدم وطلب من الشيخ أن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم، يقابل حسن الجبالي عمه ويطلب منه الأخير نصيبه في الدكان برغم أنه قد حصل على حقه، ويطلب منه عمه مستندا يثبت انه حصل على حقه. ولكن عم مسعد “عهدي صادق” يعاتب عم حسن الحبالي، مؤكدا له أنه حصل على حقه وأنه حرامى وضلالي، وأنه شاهد أنه حصل على حقه كاملا ويطرد حسن الجبالي عمه من دكانه.

وانتهت الحلقة بالظهور الثانى للفنانة فريدة سيف النصر حيث تجسد دور فتوة الحطابة والملقبة بالحاج أحمد واعترضت طريق حسن الجبالى أثناء ظهوره في الحى عندما أتى مع ليل للبحث عن والدتها “أحباب” وسألته ماذا تريد وحدثت مشاجرة بينهما فقامت فريدة سيف النصر بضرب الشيخ مبروك وطرحته أرضا وتعارك معها ومع رجالها حسن الجبالي حيث استطاعوا تكتيفه وربطه هو والشيخ مبروك.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

شاهد الحلقة كاملة..