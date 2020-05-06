شاهد.. أصالة تزور مركز حجر لمصابي كورونا في مصر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 06:57 صباحاً - زارت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء الثلاثاء، مقر للحجر الصحي مخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالقاهرة الجديدة في مصر.

وحرصت أصالة على تحية الأطقم الطبية والعاملين بالحجر الصحي، كما أهدتهم شهادات؛ تقديرًا لدورهم خلال الفترة الماضية في رعاية المصابين.

وقالت أصالة في تصريحات لموقع مصراوي: “هذه أول مرة أشوف أشخاص مصابين بالفيروس، ولا أعرف ما هي درجة الألم التي يعيشها أي إنسان أو خطورته، وجئت إلى هنا لكي أراهم”.