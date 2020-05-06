شاهد.. قصي خولي يطلب يد رزان مغربي للزواج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 06:57 صباحاً - حل الفنان السوري قصي خولي ضيف على حلقة الامس من برنامج “اغلب السقا” الذي تقدمه الاعلامية اللبنانية رزان مغربي على شاشة قناة “mbc مصر”.

وفاجىء قصي خولي مقدمة البرنامج رزان مغربي بطلب يدها للزواج ممازحا: “تتزوجيني” لترد عليه بعد ان بدت علامات الدهشة على وجهها: “اجل على سنة الله ورسوله”.

وتقوم فكرة برنامج “اغلب السقا” على تباري الضيف مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، ثم يتبرع الفائز في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.

يذكر ان قصي خولي متزوج من التونسية مديحة الحمداني وهي ابنة الفنانة امال علام ورزق منها بابنه الاول “فارس” والذي اطلق عليه لقب “العميد جونيور”.