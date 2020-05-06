شاهد.. ميرهان حسين تقلد نوال الزغبي: “عينيك منفوخين”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 06:57 صباحاً - استخدمت الفنانة المصرية ميرهان حسين مهارتها في المكياج لتتحول إلى شخصية فنية جديدة وهذه المرة اختارت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بعد ان كانت قد تحولت الى فيفي عبده في فيديو سابق.

ونشرت ميرهان حسين، مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، فيديو ظهرت فيه بعد وضع مكياج جعلها تبدو تشبه نوال الزغبي.

كما غنت ميرهان حسين مقطعا من أغنية نوال الزغبي “عينيك كدابين” لكن مع تغيير كلماتها بحيث اصبحت “عينيك منفوخين”.

يذكر أن آخر أعمال عرضت لميرهان حسين كات مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال،تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج “سينرجي”، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎