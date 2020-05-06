زوجة عرفان خان تودعه بتغريدة على تويتر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كان يوم الأربعاء 29 ابريل، أخر غروب شمس على ممثل بوليوود المشهود له بشدة، عرفان خان الذي خاض معركة قوية مع ورم الغدد الصم العصبية النادرة الذي تم تشخيصه به في 2018.

بعد يومين فقط من من رحيل أحد أساطير السينمائية الهندية، قامت زوجته يتوبا سيكدار Sutapa Sikdar بكتابة رسالة مؤثرة لمشاركة جزء من حياتها الشخصية معه.

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تقول الزوجة المكلومة في رسالتها “إن الأمر الوحيد الذي أواجهه هو أن فراقه أفسد حياتي القادمة”.

وأضافت في رسالة شاركتها على تويتر وهي تتحدث عن خان، “إن سعيه لتحقيق الكمال لا يسمح لي بالاستقرار في أي شيء عادي”، كما تحدثت عما تعلمته منه وأعربت عن امتنانها لما لاقته من ردود فعل العالم على وفاته كما لو كانت خسارتهم الشخصية.

توفي الممثل البالغ من العمر 53 عامًا ، والذي أصبح وجه بوليوود في الغرب مع أدوار رئيسية في أفلام مثل “Jurassic World” و “Slumdog Millionaire” الحائز على جائزة الأوسكار ، بعد قبوله في مومباي في مومباي يوم الأربعاء.