ريكي مارتن يصور كليبه الجديد داخل منزله خوفا من كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن المطرب والنجم البورتريكي ريكي مارتن، قد حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره، بلقطات من وراء كواليس تصوير كليبه الجديد TiburonesRemix، داخل منزله، بعد تشديد الإجراءات الاحترازية بعدم الاختلاط والبقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ريكي مارتن، نشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه داخل منزله، عبر حسابه الشخص بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن تصويره بعض الأجزاء داخل المنزل، بعد الانتهاء منذ فترة من التصوير في بورتوريكو ولوس أنجلوس بأمريكا، محدداً توقيت عرض الكليب يوم 7 مايو المقبل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وعلى جانب آخر، حرص ريكي مارتن منذ أيام، على دعم مؤسسته الخيرية التي تحمل اسم Ricky Martin Foundation، في مساعدتها للأطباء الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا “كوفيد 1”.

ونشر المطرب العالمي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يدعم فيه مؤسسته الخيرية لمحاربتها الوباء العالمي ومساعدة الأطباء والمتضررين من تلك الأزمة الصحية التي أصابت أكثر من 3 ملايين شخص من مختلف أنحاء العالم على مدار الأسابيع الماضية.