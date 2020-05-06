شكرا لقرائتكم خبر عن "ضربت عصفورين بحجر".. إيفا لونجوريا تصبغ شعرها بنفسها و "طلع إعلان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ظروف الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا أجبرت عد كبير من نجمات العالم بضرورة الاهتمام بأنفسهن والوقوف علي أدق تفاصيل الجمال التي لا يمكن تجاهلها، وواحدة من بين هؤلاء النجوم هي النجمة العالمية إيفا لونجوريا .

فاجأت النجمة العالمية إيفا لونجوريا البالغة من العمر ( 45 عاما ) مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " بنشرها مقطع فيديو قصير و هي تقوم بصبغ شعرها و ذلك بعد ظهور شعر ابيض كثيف في مقدمة رأسها ، و في البداية قد يتوقع ان لونجوريا قامت بذلك من أجل لظهور بإطلالة جميلة ومميزة لكن في الحقيقة أن مقطع الفيديو الذي صورته إيفا أثناء الحجر الصحي في منزلها في لوس أنجلوس من أجل إعلانها الجديد لأحدي أنواع الصبغات لتؤكد للعالم انه من السهل استخدامها .



ايفا قبل و بعد ايفا قبل و بعد

ففي بداية مقطع الفيديو اشارت إيفا لونجوريا لشعرها الرمادي مؤكده أنها كانت تتوقع انها ستتعايش معه لكن في الحقيقة أنها لم تستطع الأنظارأكثر من ذلك، ثم تقوم إيفا ببدء الخطوات الأساسية لكي تصبغ شعرها وتضيف: "هذا يحدث اليوم" ، و قامت لونجوريا باستعراض شعرها الذي تحول جزء كبير منه للون الرمادي و تعترف بأنها "لم يكن بهذا اللون الرمادي اطلاقا في حياتها.



ايفا لونجوريا بالشعر الابيض



تستعرض شعرها الابيض (1)



لونجوريا

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تستعرض شعرها الابيض (2)



لونجوريا تصبغ شعرها بالبيت (1)



لونجوريا تصبغ شعرها بالبيت (2)