شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من برنامج Magic for Humans يعود 15 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الموسم الثالث من برنامج Magic for Humans على شبكة نيتفلكس، يوم 15 مايو الجارى، والذى سيتضمن وجود 6 حلقات تطرح دفعة واحدة كـ عادة الشبكة، البرنامج يقدمه جاستين ويلمان، وكشفت نيتفلكس فى بيان" لقد عاد ويلمان من جديد، حيث يفاجئ جوستين ويلمان دائمًا بمهارات سحرية مرحة تسلي وتسحر وتخدع الجميع"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

كما طرحت الشبكة أول تريلر للموسم الثالث من العمل، الذى حصل على تقييم 7.1 على موقع imdb، البرنامج يدور حول قيام جاستن ويلمان بعمل حيل سحرية في الشارع.

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كما أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس إلبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية ".

ركز المسلسل الكوميدى Turn Up Charlie، على تشارلي الفريد (Elba)، وهو DJ عازب، والذي حصل على فرصة أخيرة للنجاح، شاك فى البطولة فرانكي هيرفي، وبايبر بيرابو و JJ Feild، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وكان قد وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير.