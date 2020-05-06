شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وهشام وكريم ومحمد عبدالعزيز يقلدون عادل أدهم ويونس شلبى فى فيلم الفرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسد كل من الفنان عادل أدهم والفنان يونس شلبى، مباراة فنية من طراز رفيع في فيلم الفرن، وعلى الرغم من مرور أكثر من 35 عاما على انتاجه في عام 1984 إلا أنه مازال معلقا في الذاكرة، من خلال إحدى المشاهد بالفيلم.

شارك كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز وهشام ماجد و شيكو، بتقليد مشهد فى فيلم الفرن، وقاموا بنشره عبر حساباتهم انستجرام، بينما أشاد الجمهور بتقليدهم الأداء.

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يشار إلى أن فيلم "الفرن" ضم كلا من النجوم يونس شلبى، عادل أدهم، عبد المنعم إبراهيم، معالى زايد، إخراج إبراهيم عفيفى، جمع بين يونس شلبى وعادل أدهم.



تقليد مشهد من فيلم الفرن

وطالبه عادل أدهم من يونس شلبى مغادرة المكان، بينما تمسك يونس وتشبث بحقه، فقال له عادل أدهم: "الحق ولا الباطل اللى يمشى، يا واد"، فرد يونس شلبى: "الحق طبعا يا معلم" فقال أدهم: "طب يبقى تمشى ياد".



كريم محمود عبد العزيز خلال تقليد المشهد

وكان يتمتع الفنان الراحل عادل أدهم يتمتع بخفة ظل فريدة من نوعها، ودارت أحداث الفيلم حول "الشحات" يونس شلبى، الذى يعمل شيالا فى فرن المعلم "داغر الشهاوى"الذى يجسد دوره الفنان عادل أدهم، حيث اختلف معه وتعرض للنصب وتتوالى الأحداث.