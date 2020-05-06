بسبس العوضي.. صورة من ياسمين عبدالعزيز تداعب بها العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة لقطة غاضبة شاركتها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وعلقت عليها: "بسبس العوضي". أعاد العوضي نشر الصورة قائلاً: "شكرا ليكي يا ست الكل". Advertisements الصورة تأتي مشاركة في السخرية من بعض ردود فعل العوضي في مسلسل "الاختيار"، حيث يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي. مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ومها نصار ودينا فؤاد من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميم.

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