محمد اسماعيل - القاهرة - عرضت دار سوذبيز للمزادات مخطوطة للبيع تعود لعام 1966 كتب عليها أسطورة الموسيقى بوب ديلان في شبابه كلمات أغنية من ألبومه "بلوند أون بلوند"، وأغنية أخرى قرر لاحقا عدم استكمالها.
وتُظهر اللوحة الورقية تأملات إبداعية للمغني الأمريكي وهو يصيغ أغنية (موست لايكلي يو جو يور واي) ”على الأرجح أنت تسير على طريقتك“، إحدى أكثر أغاني الألبوم التي لا تنسى.
ومع ذلك، فإن ما يجعل المخطوطة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، هو وجود أغنية ثانية لم تكتمل جرى كتابة ما يزيد على 12 سطرا منها في النصف العلوي من المخطوطة.
ويحتوي ذلك الجزء على تكرار لعبارة ”الركض مع الشيطان“، قبل أن ينتهي بكلمات متقطعة من قبيل ”أنا وأنت فقط.. بعيدا عن المنزل“.
وتتراوح قيمة المخطوطة بين 12000 جنيه استرليني و15000 جنيه استرليني (15000 و19000 دولار أمريكي) وستكون متاحة للمزايدة عبر الإنترنت حتى 12 مايو أيار.
ويعتبر المغني وكاتب الأغاني البالغ من العمر 78 عاما معبرا عن جيل من الأغنيات التي اتسمت بروح التمرد والاستقلال في الستينيات، وحصل ديلان على جائزة نوبل للآداب في عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات أغنية نادرة لبوب ديلان قد تباع بسعر يصل إلى 19 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.