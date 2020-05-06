صور وفيديو.. أخطاء فادحة في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 04:45 صباحاً - يبدو أن اشتعال المنافسة لكي يلحق كل عمل بالعرض في موسم رمضان يجعل المخرجين أو القائمين على المسلسلات يتغاضون أو يتناسون بعض الأخطاء اللافتة التي قدم تمر عليهم ولكن لا تمر على المشاهدين في عصر أصبحت السوشيال ميديا ترصد كل شيء، وقد يكون هذا الأمر مجرد خطأ عابر في العمل لكنه بالنسبة للمشاهدين أخطاء فادحة.

ورصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الأخطاء في بعض مسلسلات رمضان 2020 المعروضة، الأمر الذي أثار موجةً من السخرية بين المشاهدين.



مسلسل "البرنس"



يجسد بطل العمل (محمد رمضان) شخصية رجل يعمل في إصلاح السيارات ولما طلب منه أحد زبائنه إصلاح سيارته سلّمه سيارة مختلفة عن تلك التي استلمها منه، حيث استلم منه السيارة من نوع هيونداي اكسنت، وسلمه سيارة من نوع هيونداي إلنترا.



مسلسل "لعبة النسيان"



في الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان الذي يعرض خلال شهر رمضان، تظهر دينا الشربيني بدور "رقية" وهي تحمل طفلاً بيدها يبلغ من العمر عدّة أشهر، فيما من المفترض أن تكون قد وضعت مولودها منذ ساعات قليلة. هذا الخطأ الإخراجي، دفع العديد من روّاد السوشيال ميديا إلى الإنتقاد والسخرية من هذه الهفوة.



مسلسل "مخرج 7"



فقد لاحظ الجمهور وجود بعض الأخطاء في ديكورات الحلقة الرابعة، الأمر الذي لم ينتبه إليه صناع العمل، حيث ظهر "دوخي" الذي يلعب دوره ناصر القصبي جالسًا على مكتبه ومن خلفه زجاج المكتب الذي يطل على أبراج تقع في شارع الشيخ زايد في دبي، بينما من المفترض أن يكون المبنى متواجداً في العاصمة السعودية الرياض داخل الوزارات الحكومية، خاصة بعد أن حكى بطل العمل عن قرار نقله من الرياض إلى منطقة “الحديثة” شمال السعودية، وبالتالي فإن تركيز الكاميرا على منظر أبراج مدينة دبي أحدث حالة من البلبلة بين الجمهور الذي اتهم صناع المسلسل بعدم المصداقية.







مسلسل "أم هارون"



أثار مسلسل أم هارون الكويتي بطولة النجمة حياة الفهد، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوّل أيام عرضه، حيث اعتبره الجميع تمهيداً للتطبيع مع إسرائيل وتشويه للحقائق التاريخية، وتداول روّاد الإنترنت مقطعاً من المسلسل يتحدث عن تأسيس دولة إسرائيل عقب إنهاء الانتداب البريطاني على "أرض إسرائيل" عوضاً عن فلسطين.







كذلك وقع خطأً فادحاً ضمن أحداث الحلقة الثانية فيما يسمى بـ "الراكور" وهو ظهور أحد العمال المساعدين في المسلسل في جانب المشهد وراء النافذة بملابس عصرية، بينما تدور أحداث المشهد عام 1948م.



مسلسل "فرصة ثانية"



من الأخطاء التي رصدت في مسلسلات رمضان وتحديداً في مسلسل فرصة ثانية، هو مكياج الفنانة ياسمين صبري الذي بقي على وجهها وتحديداً الرموش والكحل، بعد خروجها من غرفة العمليات، بسبب تعرّضها لحادث كبير.



مسلسل "سوق الحرير"



خلال المشهد الأول من مسلسل سوق الحرير وقع طاقم العمل في خطأ كبير، حيث بدأ المسلسل بعبارة "دمشق صيف 1945" مع ظهور بوستر فيلم "فاطمة" لأم كلثوم، والذي تمّ عرضه في 15 ديسمبر عام 1947.



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مسلسل "فالانتينو"

في مسلسل فلانتينو للنجم عادل إمام والمخرج رامي إمام، ظهر علم مصر في أحد المشاهد بطريقة معكوسة في ترتيب الألوان، فبدلًا من أن يكون اللون الأحمر من الجهة العليا، كان اللون الأسود، والعكس صحيح.



مسلسل "الساحر"

تعود الحلقة الأولى الى خمس سنوات مضت، حيث كان يعمل بطل العمل (عابد فهد) في نادٍ ليلي كمنسق أغانٍ، واللافت أن كل الاغاني التي بثها في النادي جديدة جداً منها ” بنت الجيران” وهو ما لفت مشاهدي المسلسل، وتساءلوا كيف فات المخرج أن الأغنية عمرها أشهر بينما كان المطلوب تقديم أغان من تلك الحقبة.



مسلسل "ليالينا 80"



مسلسل ليالينا 80 يتناول الحياة في مصر خلال فترة الثمانينيات لذلك وقع صناع العمل في الكثير من الأخطاء أبرزها ظهور الممثلة نورهان بأظافر أكريليك وهي أظافر حديثة للغاية لا تتناسب مع إطلالات حقبة الثمانينات.







حتى أن الحلقة الأولى من المسلسل تضمنت بعض الأخطاء، فمن المفترض عودة بطل المسلسل هشام الذي يقوم بدوره إياد نصار من السفر في نفس يوم اغتيال الرئيس السادات وهو يوم 6 أكتوبر، لكن بشكل مفاجئ تعود زوجته من العمل وابنته تذهب إلى الجامعة في حين أن يوم 6 أكتوبر هو إجازة رسمية في مصر للاحتفال بنصر أكتوبر.

مسلسل "النهاية"



ورصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ في مسلسل النهاية الذي تدور أحداثه في 2120، حيث ظهر يوسف الشريف في أحد المشاهد وإلى جانبه سيارة bmw i3 موديل عام 2014 وهو ما يتنافى والمنطق.



مسلسل "لما كنا صغيرين"



تظهر ريهام حجاج وهي تمسك بهاتف ذكي «سمارت فون» بينما كان المشهد يشير إلى عام 2006، ورغم الانتشار العالمي لأول هاتف ذكي تنتجه شركة «آبل» الأمريكية عام 2007، لم تنتشر الهواتف الذكية في مصر إلا بعد عام 2010، بسلسلة إصدارات «جالاكسي S» العاملة بنظام «أندرويد 2.1».







مسلسل "الفتوة"



ظهر خطأ لافتاً ضمن أحداث الحلقة الأولى أثار دهشة الجمهور، حيث ظهرت الفنانة مي عمر وهي تحاول إقناع والدها بالخروج من المنزل إلا أنه رفض بسبب أنها مطلقة، لذلك حاولت اللجوء إلى حيلة ذكية للتنكر من والديها والخروج من المنزل، فقامت فقط بارتداء "عباءة"، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



مسلسل "اللعبة"



شهدت الحلقة الأولى خطأ وقعت فيه الفنانة مي كساب، التي ظهرت في قسم الشرطة بحذاء مختلف عن الآخر الذي خرجت به، حيث كانت ترتدي "صندل" وعندما خرجت من القسم صارت ترتدي حذاءاً أحمر اللون.







مسلسل "أولاد آدم"



على الرغم من الإشادة الواسعة التي حظي بها مسلسل "أولاد آدم" إلا أن الممثل قيس الشيخ نجيب تعرض لانتقادات واسعة، على خلفية تغطيته عينه على طريقة القراصنة. وتساءل كثيرون، هل لا تزال تغطية العين بهذه الطريقة مقبولة في العام 2020 ؟