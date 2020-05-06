في 3 ساعات.. إعلان تامر حسني "الأصل مصري" يتخطى المليون مشاهدة على "فيسبوك"

حقق إعلان تامر حسني الرمضاني الجديد "الأصل مصري" لصالح إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 ساعات من طرحه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:إيهاب

عبد الواحد، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها "الأصل مصري وانت اللي عارف معنى ان جذورك مصرية والكل شاهد الكل شايف عم الجدعنة والتضحية"، واعتمدت صورة الإعلان على إبراز سحر النيل وجماله والمناطق المحيطة به.

يذكر أن تامر قد شارك مؤخراً في أوبريت "انت أقوى" مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم""محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة"

ويأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.