فيديو.. ريهام عبدالغفور تدخل في نوبة بكاء من خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الخامسة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة ريهام عبد الغفور إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازها بعدم السماح له بالدخول.

ثم تدخل ريهام إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة ريهام، وتجلس لتتحدث معها ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة ريهام عبد الغفور،

وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فتفزع ريهام عبد الغفور وتحاول تهدئتها فيفي، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة ريهام عبد الغفور وهي تردد لهجتها الغريبة، فتقوم ريهام بالبكاء.

ثم تفقد فيفي الوعي وتحاول

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الفنانة ريهام عبد الغفور مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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