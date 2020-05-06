مشهد مؤثر لمحمد رمضان في أحداث الحلقة الثانية عشر من "البرنس"

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس"، إختفاء أحمد داش (عادل) و ريم سامي (نورا) بعد تهديد شقيقهم أحمد زاهر (فتحي) بالإبتعاد عن محمد رمضان (رضوان البرنس) بعد ما دبر اشقائه حادث مقتل زوجته نجلاء بدر (لبنى) و إبنه (سيف).

وتابعت الحلقة بزيارة محمد رمضان (رضوان) لمنزل شقيقه (عادل)، ولكنه لم يفتح له الباب والدموع في عينه، وفي نفس الوقت يتعمد رضوان ان يخبره بانه يعلم بوقوفه خلف الباب ويخبره بأنه لم يكن زعلان منه او من شقيقته (نورا) بسبب تعرضهم للضغط من قبل شقيقهم (فتحي)، وبعد علمه بانهم سرقوا

هاتفه و حرقوه لتواجد التسجيل الصوتي بإعترافهم بعملية القتل، واخبره ايضاً بانهم اصغر سنناً من هذا الموقف، ويعترف له بانه مقدر وقفتهم بجواره، وبكى (رضوان) بحرقة واخبر شقيقه بان لا يوجد سواهم في حياته بعد موت زوجته وإبنه، وفي نهاية حديثة طلب منه ان يعطيه اي علامه حتى يطمئن عليه، وبالفعل بادلة (عادل) بعلامة تدل على انه بخير، وبعدها يترك (رضوان) منزله ويغادر وهو في حالة حزن شديدة.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.