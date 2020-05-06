حمو بيكا يكشف عن تعاطيه المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - كشف مغني المهرجانات المصري ​حمو بيكا​ بأنه كان يتعاطى المخدرات منذ 8 سنوات، الا انه تخلص من هذه الآفة الخطيرة، ونصح الشباب بالابتعاد عنها بسبب أضرارها، قائلا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة المصرية إيناس الدغيدي: "أنا مش بشرب مخدرات خالص واللي يقول يقول، وأنا كنت بشرب وبطلت من 8 سنين وبنصح الشباب يبطلوا لأن أضرارها كتير".

واضاف حمو بيكا انه مرّ برحلة معاناة صحية بسبب المخدرات، مشيرا إلى أنه تلقى علاج لمعدته نتيجة تعاطيه المخدرات، وعاد وتدارك الأمر وانتبه لصحته.

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