حليمة بولند تعترف بوضع بول البقر على شعرها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ الجمهور باعترافها بوضع بول البقر على شعرها لتغذيته ومعالجته، وذلك اثناء وجودها في الهند مع أهلها وبناتها.

واضافت حليمة في حديث تلفزيوني: "ذهبت برفقة أهلي وبناتي إلى مصحة هناك من أجل التخلص من الوزن الزائد والاهتمام بصحتهم وتنقية أذهانهم وأجسامهم"، مشيرة الى انها قضت هناك أسبوعين فتحسنت بشرتها وصحتها نتيجة استخدامها المواد الطبيعية وابتعادها عن تناول اللحوم واستخدام الهاتف.

و قد لاقى حديث حليمة بولند ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان حليمة دائما ما تثير الجدل بتصريحاتها.

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