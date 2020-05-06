خاص الفن-هذه تفاصيل الحالة الصحية لـ نيللي مقدسي

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 باتصال خاص مع الفنانة اللبنانية ​نيللي مقدسي​ انها أصيبت بفيروس ادى الى ارتفاع درجة حرارتها وأوجاع في جسمها ما ادى الى دخولها المستشفى واجراء الفحوصات الطبية اللازمة ليتبين ان الفيروس هو ليس كورونا، وهي بحاجة لفترة لتستعيد صحتها من جديد.

موقع الخليج 365 يتمنى الصحة و السلامة للفنانة نيللي مقدسي وأن تعود مجددا لنشاطها الفني.

الجدير ذكره ان نيللي مقدسي كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وأجرت جلسة تصوير مميزة ادهشت من خلالها المتابعين الذين قدموا لها المعايدات.

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