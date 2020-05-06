ظاهرة غريبة بين بعض المصابين بفيروس كورونا التاجي

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وقالت دورية “ساينس” إن بعض المصابين بكورونا، تنخفض لديهم درجات الأوكسجين بصورة “مخيفة”، من دون أن تظهر عليهم أعراض الصعوبة بالتنفس.

وأورد أطباء متخصصون للدورية، أنهم يشهدون انخفاضا حادا في الأوكسجين لدى المصابين بكورونا، من دون أن يشعر المصابين بذلك، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة لا توجد في مرضى الإنفوانزا أو النيمونيا.

وقال عدد من الأطباء إن مستوى الأوكسجين في جسم المصابين يشابه أحيانا نقص الأوكسجين في أجساد متسلقي الجبال المحترفين.

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من جانبه، قال استشاري في الرعاية الحرجة والتخدير في مستشفى مانشستر الملكي جوناثان بانارد سميث، إنه “مثال على ظاهرة طبية غير طبيعية تحدث أمام أعيننا”.

وأطلق العلماء على هذه الظاهرة “هابي هايبوكسيا”، أو “نقص الأوكسجين السعيد”، والذي قد يكون بسبب تخثر في الدم عند المصابين بالفيروس.

وأثارت هذه الظاهرة أيضا نقاشا حول كيفية علاج مرضى كوفيد-19، فقد حذر أخصائيون من استخدام أجهزة التنفس الصناعي أو الضخ العالي عندما يبدو المريض مرتاحا، وذلك لأنه قد يكون يعاني من “نقص الأوكسجين السعيد”.