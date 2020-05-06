كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدرية طلبة.. سعيدة بردود فعل الجمهور على دوري في "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها بالمشاركتها بمسلسل البرنس والذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام

ونشرت تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي " انستجرام" وجهت من خلالها رسالة شكر للمخرج محمد سامي وقالت: "شكرا الأستاذ العبقري محمد سامي ترشيحك ليا في مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان ووسط مجموعة نجوم جامدين".

وتابعت: "شكرا انك وعدتني تخلي الناس تشوف بدرية الممثلة الشاطرة.. وعدت ووفيت وأنا فرحانة قوي برد فعل المشاهدين علي دور عظيمة وهذا يرجع للمؤلف والمخرج محمد سامي اللي ليا الشرف.. اشتغل معاه".