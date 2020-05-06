شاهد.. نور هشام سليم يروي قصته مع التحول الجنسي في اول ظهور له!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 03:57 صباحاً - أثار الفنان المصري هشام سليم، خلال الايام القليلة الماضية، حالة من الجدل والاعجاب بعد حديثه عن ابنه نور المتحول جنسيا في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

فقد استضاف الاعلامي اللبناني جعفر عبدالكريم في برنامجه “جعفر توك” المذاع على قناة “DW العربية” الفنان هشام سليم مع ولده نور حيث تحدثا عن تجربته مع التحول الجنسي.

وقال “نور هشام سليم” إنه واجه صعوبات عدة في أثناء مرحلة اكتشافه الأمر، قائلًا: “مكنتش فاهم حاجة ودورت على الإنترنت أنا عايش في مصر ومفيش الكلام ده هنا، لحد دلوقتي معرفش غير شخصين تلاتة بس اللي زيي، والصراحة كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في الانتحار مكنتش حاسس إني طبيعي وحاسس إني مش عارف أعيش حياتي”.

Advertisements

وتابع نور هشام سليم: “مكنتش شايف مستقبل لنفسي.. لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة.. بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه”.

أما هشام سليم فقال انه قرر طرح هذا الموضوع لمساعدة ابنه على مواجهة الحياة قائلا “انا ما عنديش حاجة اخبيها وما حدش عارف بمشاكله وحسيت انه بالطريقة دي انا حساعده انه يبدأ يواجه الدنيا لانه مش معقولة نفضل شايلين هم والناس حتقول ايه هذه حاجة موجودة ولازم نتعامل معها كبني ادمين عاديين”.

وكان هشام سليم قد كشف عن تحول ابنته “نورا” إلى ذكر وتغيير اسمها إلى “نور”، خلال استضافته في حلقة السبت من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على فضائية “القاهرة والناس” المصرية.