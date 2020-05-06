تابسي بانو تكشف تعرضها للصفع سبع مرات في فيلم Thappad

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
كشفت نجمة بوليود تابسي بانو ، في تدوينة عبر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، عن تعرضها للصفع سبع مرات أثناء تصوير فيلمها الأخير بعنوان “Thappad”،
نجمة بوليود بررت عدد الصفعات المبالغ فيها من أجل الحصول على اللقطة المثالية كما أراد مخرج الفيلم.
صدر الفيلم في وقت سابق من هذا العام، الفيلم بعنوان “Thappad” - الذي يترجم حرفيا إلى “صفعة” في اللغة الإنجليزية، ويتطرق إلى موضوع حساس للغاية للعنف المنزلي.
كما تعرض الفيلم لهزة عنيفة بدور السينما بسبب الحظر المفروض على الهندبسبب تفشي وباء فيروس كورونا، لكن المشاهدين ما زالوا يبثونه على الإنترنت.
عن مشهد الصفعات كتبت تابسي “لقد استغرقت منا سبع لقطات في هذه اللقطة ليس لأننا لم نكن على صواب في البداية ولكن لأننا أردنا تأكد من أننا ادينها بكل احترافية وبكل الطرق الممكنة للرجل أن يصفع امرأة “.
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