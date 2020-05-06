عدنان صديقي يثير غضب الجمهور بسبب الراحلان «عرفان خان وسريديفي»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كان هذا الأسبوع قاسيًا بشكل خاص على صناعة السينما الهندية والعالمية بعد أن فقدت اثنين من الممثلين الكبار- ريشي كابور وعرفان خان.

بينما توفي ريشي كابور البالغ من العمر 67 عامًا في معركة مع السرطان، خضع عرفان لعدوى في القولون في مومباي. اعتبرت الهند هذه الأحداث “خسارة شخصية”.

وفي هذا السياق، أصدر الممثل الباكستاني عدنان صديقي اعتذار لانه كان جزءا من “سخرية مقيتة” حول وفاة عرفان خان، والممثلة المخضرمة سرديفي.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تمت دعوة عدنان صديقي ليحل ضيفا على برنامج التلفزيون الباكستاني “Jeeway Pakistan”.

خلال البرنامج ، قال صديقي - الذي عمل مع كل من سريديفي و عرفان في الماضي، كلا الممثلين بوليوود ماتا بعد العمل مع صديقي، كما تم إعطاء “النكتة” أبعادًا إضافية مع تأثيرات صوتية كان من المفترض أن تبدو مضحكة.

الجدير بالذكر أن الفنان الباكستاني صديقي كان قد عمل مع الايقون سريديفي منذ 50 عامًا، في فيلم بعنوان “أمي” الذي صدر في عام 2017.

كما عمل صديقي أيضا مع عرفان في عام 2007 بفيلم “القلب العظيم” الذي أنتجه نجم هوليوود براد بيت وبطولة أنجلينا جولي.