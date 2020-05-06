شاهد أحمد مكي أمام المسجد النبوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري أحمد مكي ذكريات زيارته الأخيرة للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية في ظل حرمان الجميع حالياً من ممارسة الطقوس الدينية بأداء العمرة والحج ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا العالمية.

مكي نشر صورة من زيارته للمسجد النبوي، معلقاً عليها: «المسجد النبوي الشريف ... اللهم اكتب للجميع زيارته»، حيث تفاعل فانز النجم المصري مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها أن تزول أزمة فيروس كورونا قريباً، حتى يتمكن الجميع من أداء فريضة الحج والعمرة.

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يُذكر أن أحمد مكي كان قد سافر للسعودية مؤخراً لعرض مسرحيته الجديدة “حزلقوم” على مسرح أبو بكر الشدى بالرياض، حيث استغل زيارته الفنية، وقام بأداء مناسك العمرة.

مسرحية «حزلقوم» شارك مكي في بطولتها أمام بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وهي الشخصية التي ابتكرها مكي ضمن أحداث مسلسل «الكبير قوي» ليعيد تقديمها بعد ذلك في عدة أعمال فنية منها مسلسل “الكبير أوي”، وفيلم “لا تراجع ولا استسلام”، و”سينما علي بابا” وغيرها من الأعمال.

من ناحية أخرى، يعود أحمد مكي من جديد للسينما بعد غياب دام 7 سنوات منذ آخر أعماله «سمير أبو النيل» عام 2013، حيث تعاقد مكي على فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له.