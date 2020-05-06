شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 12.. اللعب على المكشوف بين محمود حميدة وخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث ساخنة شهدتها الحلقة 12 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهان حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، أبرزها بدء المواجهة بين "ياسين" خالد النبوى و "سليم" محمود حميدة، فى القضية التى تدور حولها الحلقات وهى مقتل "نهى" نسرين أمين وحبس "حسن" نبيل عيسى لاتهامه بقتلها .

تبدأ أحداث الحلقة 12 بغضب أم "ياسين" خالد النبوى لتعنيفه طليقته منة فضالى بعد شكه فى أنها تقف وراء حرق سيارة "دنيا" ريهام حجاج بدافع الغيرة، بالإضافة إلى رغبة الأم ورغبتها فى رؤية أخيه "حسن" نبيل عيسى المحبوس على ذمة القضية.

وتسفر التحقيقات عن خروج "صافى" من الحبس وهى شريكة "سليم" محمود حميدة فى واقعة الاتجار فى المخدرات، وفى المقابل جددت النيابة حبس "حسن" نبيل عيسى على ذمة قضية مقتل "نهى" نسرين أمين، ليخرج ياسين "خالد النبوى" غاضبا من غرفة النيابة فهو المحامى الذى يدافع عن أخيه.

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لا يجد "ياسين" خالد النبوى بدًا من المواجهة، فيذهب إلى "سليم" محمود حميدة فى مكتبه فى مشهد من أعلى مشاهد المسلسل أداء وتمثيلا يضم نجمين كبيرين بحجم النبوى وحميدة، ويخبره "ياسين" ببدء اللعبة بينهما، خاصة أنه متأكد من وقوفه وراء مقتل "نهى" .

ويكلف "ياسين" خالد النبوى، أحد رجاله بمراقبة "سليم محمود حميدة، وفى طريقه إلى فيلا "دنيا" ريهام حجاج، يسرع "ياسين" ويقود سيارته فى طريقه إليها لحمايتها من "سليم" ويتصل بها ويحذرها من أن تفتح له باب الفيلا، وحينما يصل "ياسين" تتساءل دنيا؛ هل كان يفكر "سليم" فى قتلها كما قتل "نهى"، ويوظف ياسين أحد رجاله بمراقبه فيلتها لحمايتها من "سليم".

ويفكر "ياسين" خالد النبوى- بينه وبين نفسه - عن سبب خوفه على "دنيا" ريهام حجاج، هل لأنها خيط فى قضية أخيه "حسن" أم أنه يحبها؟ هذا ما ستفسر عنه الحلقات المقبلة.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎