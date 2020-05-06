شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة عن دورها فى البرنس: فرحانة برد فعل المشاهدين على دور عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعربت الفنانة بدرية طلبة، عن سعادتها من ردود الأفعال بعد نجاحها في مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، كما وجهت الشكر إلى المخرج محمد سامى، بسبب ترشيحها لذلك العمل.

وقالت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها بموقع انستجرام:"شكرا للأستاذ العبقرى محمد سامى ترشيحك ليا في مسلسل النجم محمد رمضان وسط مجموعة نجوم جامدين شكرا إنك وعدتنى تخلى الناس تشوف بدرية الممثلة الشاطرة، وعدت ووفيت ".



بدرية طلبة عبر انستجرام

وأضافت:"أنا فرحانة قوى برد فعل المشاهدين على دور عظيمة وكل ده يرجع للمؤلف والمخرج اللى ليا الشرف إنى اشتغل معاه".

Advertisements

من جانب آخر ، بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بعد معرفة "فتحى" بوجود تسجيل صوتى يدينه هو وأشقائه، وأن هذا التسجيل على هاتف "رضوان البرنس" محمد رمضان، طلب مساعدة والدته وزوجة والده "سميحة ونجية" سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، أن يحاولا سرقة هاتف "رضوان" حتى ينتهى الدليل، وبالفعل نجحا في سرقة الهاتف، وقامت "سميحة" بحرق الهاتف، ولكن رضوان فاجأهما بوجوده، ورؤيته لهما، وأخبرهما بأنه لن يترك حقه من أولادهما.

وانتقل المشهد الثاني الذي جمع "علا" نور اللبنانية ووالدتها صفاء الطوخى، حينما تواجد أمامهما "هاشم" طليق "علا" والذي رفضا استقباله فى البداية ولكنهما سمحا له بالدخول بعد ذلك، وحاول اخفاء أسورة ذهبية حتى يقوم بالإبلاغ عنهما، وهو ما حدث بالفعل، ولكن والدتها اكتشفت تلك المكيدة بعد رحيله وقامت بإخفائها فى "المنور" قبل حضور الشرطة للتفتيش.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.