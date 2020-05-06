شكرا لقرائتكم خبر عن "إبتدى إرهابى صغير ودلوقتى أمير جماعة".. صلاح عبد الله يعلق على نجاح ضياء عبد الخالق فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صلاح عبد الله، إحدى الكوميكات المنتشرة على السوشيال ميديا، عن دور الفنان ضياء عبد الخالق في مسلسل الاختيار، والذى حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضانى الحالي.



صلاح عبد الله

الفنان صلاح عبد الله، نشر إحدى الكوميكات المنتشرة عبر السوشيال ميديا، عن الفنان ضياء عبد الخالق، حيث بدأ مسيرة الفنية بدور إرهابى في فيلم كبارية، أما في مسلسل الاختيار فيجسد دور أمير جماعة يقود من خلالها الإرهابي عشماوى الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضى.



الكوميك

علق الفنان صلاح عبد الله، على الكوميك، قائلاً:"سرقتها من جوز بنتي لإنها ضحكتني قوي،لماح ياجراح،ضحكت عمك صلاح".

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من جانب آخر ، حدث جلل اختتمت به الحلقة 12 من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة on، هو تفجير مبنى المخابرات العامة بمدينة الإسماعيلية، حيث أعد الإرهابى عشماوي المنضم لجماعة أنصار بيت المقدس خطة التفجير وصور مقطع فيديو وهو يشرح لاتباعه كيفية التفجير، وبالفعل قام الإرهابى عشماوى ومعاونه عماد عبد الحميد بترك السيارة المفخخة بجانب مبنى المخابرات ليفجرا المبنى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، ثم أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الحادث.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.